Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika
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Basketbol: THY Avrupa Ligi

7 saat önce

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 25. hafta maçlarıyla devam edecek.

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Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 25. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın ve 21 Şubat Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Ligde 11 galibiyetle 9. sırada bulunan Fenerbahçe Beko, 18 galibiyetle ikincilikte yer alan İspanya'nın Real Madrid takımını yarın konuk edecek. İki takım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te karşılaşacak.

Play-off'lara kalmayı garantileyen 21 galibiyete sahip lider Anadolu Efes ise 21 Şubat Cuma günü Almanya'da son sıradaki Bayern Münih ile karşılaşacak. Audi Dome'un ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Zenit (Rusya) - ALBA Berlin (Almanya)

20.15 Olympiakos (Yunanistan) - ASVEL (Fransa)

20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid (İspanya)

22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Khimki (Rusya)

23.00 Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

21 Şubat Cuma:

21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya)

22.30 Bayern Münih (Almanya) - Anadolu Efes

22.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Barcelona (İspanya)

23.00 Valencia (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail)

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, İspanya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:20 Kaynak: AA
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