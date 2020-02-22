Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 25. haftasında lider Anadolu Efes rahat bir galibiyetle liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe Beko son yılların en ağır yenilgisini aldı.

Ligde 25. haftada önemli eksikliklerine rağmen Anadolu Efes, Almanya'da Bayern Münih deplasmanında farklı kazandı. Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta lacivert-beyazlılar, ligin son sırasında yer alan rakibini 25 sayı farkla 88-63 yenerek üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Toplamda 22. kez sahadan kazanarak ayrılan Anadolu Efes, İspanyol ekipleri Real Madrid ve Barcelona'nın 3 galibiyet önünde zirvede yer alıyor.

Son 5 yılın Dörtlü Final'e kalan ekibi olan Fenerbahçe Beko ise istediği gibi geçirmediği sezonda ağır bir yenilgi daha yaşadı. Sahasında Real Madrid'e 29 sayı farkla 94-65 yenilen sarı-lacivertliler, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde iç sahada ilk kez çift haneli farkla kaybetti. Son yılların en ağır yenilgisini alan Fenerbahçe Beko, 11 galibiyette kaldı ve haftayı 10. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, play-off sınırıyla aynı galibiyet sayısında bulunuyor.

Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nde 25. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Zenit (Rusya) - ALBA Berlin (Almanya): 81-83

Olympiakos (Yunanistan) - ASVEL (Fransa): 77-68

Fenerbahçe Beko - Real Madrid (İspanya): 65-94

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Khimki (Rusya): 69-78

Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 60-74

Kızılyıldız mts (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya): 81-86

Bayern Münih (Almanya) - Anadolu Efes: 63-88

Panathinaikos (Yunanistan) - Barcelona (İspanya): 81-92

Valencia (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 82-85

Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 25. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu: