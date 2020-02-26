Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 26. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın ve 28 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.

Play-off'lara kalmayı garantileyen 22 galibiyete sahip lider Anadolu Efes, 9 galibiyetle 14. sırada yer alan Almanya'nın ALBA Berlin takımına yarın konuk olacak. İki takım, Mercedes-Benz Arena'da TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Ligde 11 galibiyetle 10. basamakta bulunan Fenerbahçe Beko ise cuma günü 12 galibiyetle 7. sırada yer alan Valencia ile deplasmanda mücadele edecek. La Fonteta Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te oynanacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nde 24 Şubat'ta oynanan ve İspanya ekibi Real Madrid'in evinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 96-78 yendiği maçla başlayan 26. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona (İspanya)

20.00 Zenit (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 ALBA Berlin (Almanya) - Anadolu Efes

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Baskonia (İspanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)

28 Şubat Cuma:

20.00 Khimki (Rusya) - ASVEL (Fransa)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

23.00 Valencia (İspanya) - Fenerbahçe Beko