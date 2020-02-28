Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor

Basketbol: THY Avrupa Ligi

6 saat önce

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 99-86 yenerek, üst üste 11'inci galibiyetini aldı.

Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 99-86 yenerek, üst üste 11'inci galibiyetini aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 18-14 önde geçen Anadolu Efes, ilk periyodu da 32-21 üstün tamamladı.

İkinci periyotta rakibin sayı bulmasına ve fark 3 sayıya kadar indirmesine izin veren lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 50-47 önde girdi.


Üstün bir oyun sergilediği üçüncü periyodu 79-65 önde bitiren Anadolu Efes, son periyotta skor üstünlüğünü de sürdürerek karşılaşmadan 99-86 galip ayrıldı.

Böylelikle üst üste 11'inci, toplamda 23'üncü galibiyetini alan Anadolu Efes, liderliğini sürdürdü.


Anadolu Efes'te Vasilije Micic 23, ev sahibi ekipte de Martin Hermannsson 19 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Berlin, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başakşehir, sahasında 4. Avrupa galibiyetini aldı
Türk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtı Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması Açıklaması Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından ilk grup Yunanistan sınırına geldi

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 06:10:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]