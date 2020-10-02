Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Milan Nedovic (Slovenya)Fenerbahçe Beko: Vesely 8, Ulanovas 13, Brown 17, de Colo 12, Barthel 5, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 3, Eddie 5, Ali Muhammed 11, Ahmet Düverioğlu 1Kızılyıldız mts: Hall...

Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Milan Nedovic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Vesely 8, Ulanovas 13, Brown 17, de Colo 12, Barthel 5, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 3, Eddie 5, Ali Muhammed 11, Ahmet Düverioğlu 1

Kızılyıldız mts: Hall 12, Loyd 15, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Kuzmic 7, Walden 9, Davidovac 5, Reath 4, Dobric 6, Simonovic

1. Periyot: 24-20

Devre: 42-30

3. Periyot: 57-41

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 77-63 yendi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında üst üste iki üç sayılık basket atarak 8-3 öne geçen Kızılyıldız mts karşısında Fenerbahçe Beko, Barthel'in faul atışlarını sayıya çevirmesiyle 6. dakikada skoru 10-10 yaptı. Vesely'nin basketiyle 12-10 öne geçen sarı-lacivertli ekip, dış atışlarda da etkili olarak 8. dakikada farkı 5'e (18-13) çıkardı. Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in peş peşe üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 24-20 önde tamamladı.

Üstünlüğünü ikinci periyotta da devam ettiren Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı azaltmasına izin vermedi ve soyunma odasına 42-30 üstün gitti.

Savunmadaki etkili oyununu üçüncü çeyrekte de sürdüren sarı-lacivertli ekip, özellikle Brown ve Ulanovas'ın basketleriyle farkı yeniden açtı ve son periyoda 57-41 önde girdi.

Son çeyreğe etkili başlayan Kızılyıldız mts, farkı 11 sayıya indirdi: 57-46. Kısa sürede toparlanan Fenerbahçe Beko, 38. dakikada farkı yeniden 15 sayıya yükseltti: 72-57. Pota altından kolay sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 77-63 galip ayrıldı.

Ağustos ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kızılyıldız mts oyuncusu Michael Ojo ve mayısta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren CSKA Moskova Basketbol Takımı Doktoru Roman Abzhelilov anısına karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Malcolm Thomas, Ali Muhammed, basketbol, Slovenya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 23:09 - Kaynak: AA

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