Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: THY Avrupa Ligi

07.10.2020 11:59
Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, ikinci hafta maçlarıyla devam edecek.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, ikinci hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın ve 9 Ekim Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Sezonun ikinci haftası Türk derbisine sahne olacak. İlk haftayı mağlubiyetle kapatan Anadolu Efes, lige galibiyetle giriş yapan Fenerbahçe Beko'yu yarın konuk edecek. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da karşılaşacak.

Haftanın diğer öne çıkan mücadelesinde ise Yunanistan derbisi oynanacak. Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki müsabaka, cuma günü TSİ 21.00'de başlayacak.

Program

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Maccabi Playtika (İsrail)

20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

22.00 Real Madrid (İspanya) - Valencia (İspanya)

9 Ekim Cuma:

19.00 Zenit (Rusya) - Barcelona (İspanya)

20.00 Khimki (Rusya) - Zalgiris (Litvanya)

20.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - TD Systems Baskonia (İspanya)

21.00 ALBA Berlin (Almanya) - Bayern Münih (Almanya)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan)

21.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - ASVEL (Fransa)

Türk Hava Yolları, İspanya, Avrupa, Cuma, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor

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