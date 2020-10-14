Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: THY Avrupa Ligi

14.10.2020 23:17
Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milos Koljensic (Karaadağ)Fenerbahçe Beko: Brown 16, de Colo 21, Ulanovas 4, Barthel 2, Vesely 11, Eddie 18, Hamilton, Ali Muhammed 3, Pierre 2CSKA Moskova: Hackett 5, Bolomboy 8, Hilliard...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milos Koljensic (Karaadağ)

Fenerbahçe Beko: Brown 16, de Colo 21, Ulanovas 4, Barthel 2, Vesely 11, Eddie 18, Hamilton, Ali Muhammed 3, Pierre 2

CSKA Moskova: Hackett 5, Bolomboy 8, Hilliard 3, Shengelia 8, Kurbanov 6, James 14, Ukhov, Voigtmann 8, Clyburn 26

1. Periyot: 10-12

Devre: 31-32

3. Periyot: 51-49

Normal süre: 69-69

Teknik faulle çıkan: 38.57 de Colo (Fenerbahçe Beko)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, normal süresi 69-69 berabere tamamlanan maçta, birinci uzatma bölümü sonunda Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 78-77 mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan CSKA Moskova, Bolomboy ve Hilliard'ın sayılarıyla 2. dakikada 5-0 üstünlük yakaladı. Rakibine de Colo ve Brown ile cevap veren Fenerbahçe Beko, 5. dakikada skoru lehine çevirdi: 6-5. İki takım, kalan bölümde skor üretmekte zorlandı. İlk periyodu CSKA Moskova 12-10 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Eddie ve Brown ile dış atışlardan üst üste isabet sağlayan Fenerbahçe Beko, 17. dakikada rakibine karşı 6 sayılık üstünlük yakaladı: 27-21. Sarı-lacivertli takımın de Colo ile bulduğu sayılara Clyburn ve Hackett'in 3 sayı çizgisinin gerisinden art arda kaydettiği sayılarla cevap veren CSKA Moskova, 19. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirdi: 29-30. Konuk takım soyunma odasına 32-31 üstün gitti.

Üçüncü periyotta CSKA Moskova, Clyburn ve James'in kazandırdığı 12 sayıyla uzun bir süre skor üstünlüğünü elinde tuttu. Pota altından Vesely, dış atışlardan ise Brown ve Ali Muhammed ile rakibine cevap veren ve farkın açılmasını engelleyen Fenerbahçe Beko, de Colo'nun bitime 2 saniye kala 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle final çeyreğine 51-49 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko, skor yükünü üstlenen de Colo'nun peş peşe bulduğu 8 sayıyla 35. dakikayı 59-55 üstün geçti. CSKA Moskova, Kurbanov'un köşeden kaydettiği 3 sayılık basketlerle 37. dakikada skorda dengeyi sağladı: 62-62. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Fenerbahçe Beko'nun Eddie ile dış atıştan bulduğu baskete Shengelia ve Clyburn ile yanıt veren CSKA Moskova, bitime bir dakika 39 saniye kala 66-65 öne geçti. Nando de Colo, kritik bir top kaybı yapmasının ardından 39. dakikada ikinci teknik faulün çalınmasıyla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe Beko, Vesely ve Brown'ın kritik basketleriyle son 21 saniyeye 3 sayılık farkla önde girmesine rağmen CSKA Moskova, kalan bölümde Clyburn ile dış atıştan isabet buldu ve maçı uzatmaya taşıdı: 69-69.

Uzatma bölümüne CSKA Moskova iyi başladı. Fenerbahçe Beko, Brown'ın bitime 21 saniye kala serbest atıştan kaydettiği sayılarla son 21 saniyeye 77-75 önde girdi. Ancak sarı-lacivertli takım, Clyburn'ü durdurmayı başaramadı. CSKA Moskova, son 11 saniyede bu oyuncunun basket ve faulden kazandırdığı kritik sayılarla karşılaşmadan 78-77 galip ayrıldı.

CSKA Moskova'nın ABD'li oyuncusu Will Clyburn, kaydettiği 26 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da izledi. Müsabakayı Başkan Koç ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Erol Bulut, idari menajer Volkan Ballı ve Emre Belözoğlu da takip etti.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Malcolm Thomas, Ali Muhammed, Almanya, Moskova, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor

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