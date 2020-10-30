Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: THY Avrupa Ligi

30.10.2020 23:57
Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Salon: Barış ve DostlukHakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Joseph Bissang (Fransa), Amit Balak (İsrail)Olympiakos: Sloukas 10, McKissic 10, Papanikolaou 6, Vezenkov 5, Ellis 8, Spanoulis 6, Martin 11, Harrison 7, Jenkins 7, Printezis 9, Jean-CharlesAnadolu Efes: Micic 20, Beaubois 15, Singleton...

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Joseph Bissang (Fransa), Amit Balak (İsrail)

Olympiakos: Sloukas 10, McKissic 10, Papanikolaou 6, Vezenkov 5, Ellis 8, Spanoulis 6, Martin 11, Harrison 7, Jenkins 7, Printezis 9, Jean-Charles

Anadolu Efes: Micic 20, Beaubois 15, Singleton 7, Simon 11, Dunston 8, Larkin 15, Anderson 2, Pleiss 6, Moerman

1. Periyot: 26-29

Devre: 38-44

3. Periyot: 57-63

5 faulle oyundan çıkan: 36.08 Dunston (Anadolu Efes)

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Yunan ekibi Olympiakos'u 84-79 yendi.

Bir maç eksiği bulunan Anadolu Efes, 2. galibiyetini, Olympiakos ise 3. mağlubiyetini aldı.

Larkin parkeye adım attı

Haziran ayında geçirdiği ameliyattan beri sahalardan uzak kalan Shane Larkin, bu sezon ilk kez Anadolu Efes formasını giydi.

İlk çeyreğin bitimine 51 saniye kala oyuna giren Larkin, 20 dakika süre aldı ve 15 sayı kaydetti.

Dunston, turnuva tarihinde 250 blok yapan ilk oyuncu

Anadolu Efes pivotu Bryant Dunston, ilk çeyrekte Papanikolaou'ya yaptığı blokla bu alandaki Avrupa Ligi rekorunu kırdı.

Dunston, 249 bloğu bulunan İspanyol Fran Vazquez'i geçerek Avrupa Ligi tarihinin en fazla blok yapan oyuncusu oldu.

34 yaşındaki basketbolcu, maç sonunda Avrupa Ligi kariyerindeki blok sayısını 251'e çıkardı.

Olympiakos, Ukrayna, İsrail, Fransa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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