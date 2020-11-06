Khimki: 83-71

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Saso Petek, Uros NikolicFENERBAHÇE BEKO: Brown 11, Westermann 3, Melih 4, de Colo 2, Pierre 16, Vesely 4, Eddie 16, Ali Muhammed 10, Ahmet 11, Ulanovas 6KHIMKI: Shved 10, McCollum, Timma 8, Karasev 5, Zaytsev, Monroe 11, Jerebko 12, Bertans 6, Mickey 191'İNCİ PERİYOT: 23-20DEVRE: 42-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-55
Turkish Airlines EuroLeague 7'nci hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde Rusya'nın Khimki takımını konuk etti. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi 83-71 kazandı.
- Kaynak: DHA
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