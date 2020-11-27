Valencia Basket: 86-90 - Son Dakika

Valencia Basket: 86-90

27.11.2020 23:31
Valencia Basket: 86-90, System.String[]

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Sasa Pukl, Elias Koromilas, Piotr PastusiakFENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 16, Barthel 14, Brown 15, Vesely 10, Ulanovas, Pierre 18, Eddie 8, Westermann 2, Tarık Biberovic, Ahmet DüverioğluVALENCIA BASKET: Kalinic 9, Dubljevic 11, Rossom 20, Vives 7, Pradilla...

SALON:  Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sasa Pukl, Elias Koromilas, Piotr Pastusiak

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 16, Barthel 14, Brown 15, Vesely 10, Ulanovas, Pierre 18, Eddie 8, Westermann 2, Tarık Biberovic, Ahmet DüverioğluVALENCIA BASKET: Kalinic 9, Dubljevic 11, Rossom 20, Vives 7, Pradilla 6, Williams 13, Prepelic 13, Hermannsson 3, Emeter 6, Tobey 21'İNCİ PERİYOT: 17-16DEVRE: 43-333'ÜNCÜ PERİYOT: 64-59

Turkish Airlines EuroLeague 11'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko evinde, İspanyol ekibi Valencia Basket'e 90-86 mağlup olarak üst üste 4'üncü mağlubiyetini aldı.BAKAN KASAPOĞLU DA MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Kasapoğlu'na sarı-lacivertli yöneticiler eşlik etti.


- İstanbul

Malcolm Thomas, Ali Muhammed, Sasa, Van, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Valencia Basket: 86-90 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti İran'dan İsrail'e suikast mesajı: Trump dönemi bitmeden savaş peşinde Sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 177 kişi vefat etti, 29 bin 845 yeni vaka tespit edildi İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Bakan Soylu'dan Adil Öksüz ve Zekeriya Öz isyanı: Interpol, kırmızı bültenleri askıya alıyor Bakan Soylu'dan Adil Öksüz ve Zekeriya Öz isyanı: Interpol, kırmızı bültenleri askıya alıyor         
23:25
Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek         
22:08
Derbi öncesi Beşiktaş'ta Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı Derbi öncesi Beşiktaş'ta Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:47
Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?         
20:21
Son Dakika: Yeni koronavirüs genelgesi! Derneklerin ve STK'ların her türlü etkinlikleri 3 ay süreyle yasaklandı Son Dakika: Yeni koronavirüs genelgesi! Derneklerin ve STK'ların her türlü etkinlikleri 3 ay süreyle yasaklandı         
19:27
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak         
19:21
İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu         
18:37
Türkiye'ye damga vuran Palu ailesi hakim karşısında! Sanık Tuncer Ustael: Evime bomba attılar Türkiye'ye damga vuran Palu ailesi hakim karşısında! Sanık Tuncer Ustael: Evime bomba attılar         
18:09
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
İlk tesettürlü model Halima Aden, 'Bana göre değil' diyerek mankenliği bıraktı İlk tesettürlü model Halima Aden, 'Bana göre değil' diyerek mankenliği bıraktı         
15:58
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı         
15:07
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 23:47:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Valencia Basket: 86-90 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei