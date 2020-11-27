Valencia Basket: 86-90

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sasa Pukl, Elias Koromilas, Piotr Pastusiak

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 16, Barthel 14, Brown 15, Vesely 10, Ulanovas, Pierre 18, Eddie 8, Westermann 2, Tarık Biberovic, Ahmet DüverioğluVALENCIA BASKET: Kalinic 9, Dubljevic 11, Rossom 20, Vives 7, Pradilla 6, Williams 13, Prepelic 13, Hermannsson 3, Emeter 6, Tobey 21'İNCİ PERİYOT: 17-16DEVRE: 43-333'ÜNCÜ PERİYOT: 64-59

Turkish Airlines EuroLeague 11'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko evinde, İspanyol ekibi Valencia Basket'e 90-86 mağlup olarak üst üste 4'üncü mağlubiyetini aldı.BAKAN KASAPOĞLU DA MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Kasapoğlu'na sarı-lacivertli yöneticiler eşlik etti.

- İstanbul