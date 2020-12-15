Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Megasport Arena
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya), Emilio Perez (İspanya)
CSKA Moskova: James 11, Hilliard 16, Shengelia 8, Milutinov 12, Kurbanov, Khomenko 4, Ukhov 8, Antonov 7, Strelnieks 5, Voigtmann 7, Clyburn 22, Lopatin
Anadolu Efes: Larkin 4, Singleton 5, Pleiss 2, Micic 14, Anderson 4, Beaubois 10, Doğuş Balbay, Erten Gazi 3, Sertaç Şanlı, Moerman 3, Dunston 13, Krunoslav 7
1. Periyot: 20-13
Devre: 47-34
3. Periyot: 74-49
Beş faulle çıkan: 38.51 Shengelia (CSKA Moskova)
THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya deplasmanda 100-65 mağlup oldu.
- Kaynak: AA
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