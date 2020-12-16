Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: THY Avrupa Ligi

16.12.2020 10:53
Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 15. hafta maçlarıyla devam edecek.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 15. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın ve 18 Aralık Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Yedi galibiyeti bulunan Anadolu Efes, yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını ağırlayacak. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da karşılaşacak.

Beş galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise yarın Litvanya'da Zalgiris ile mücadele edecek. Zalgirio Arena'nın ev sahipliğinde yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.30 Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Beko

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - ALBA Berlin (Almanya)

18 Aralık Cuma:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Zenit (Rusya)

21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Valencia (İspanya)

21.30 Bayern Münih (Almanya) TD Systems Baskonia (İspanya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

22.45 ASVEL (Fransa) - Khimki (Rusya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Maccabi Playtika (İsrail)

Türk Hava Yolları, Uefa Avrupa Ligi, Malcolm Thomas, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Ordulu girişimci HES kodlu anahtarlık tasarladı MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi
Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek         
10:47
Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti         
10:15
Gökyüzünde görülen gizemli cisim şaşırttı! Nereye düştüğü bilinmiyor Gökyüzünde görülen gizemli cisim şaşırttı! Nereye düştüğü bilinmiyor         
10:09
Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı         
09:40
Erdoğan müjdeyi vermişti! Esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor, başvurular e-Devlet'ten yapılacak Erdoğan müjdeyi vermişti! Esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor, başvurular e-Devlet'ten yapılacak         
09:34
Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor         
09:10
Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde "Korona Takip Merkezleri" faaliyete geçiyor         
08:57
Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor         
08:10
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?         
22:28
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 11:08:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei