Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: THY Avrupa Ligi

20.01.2021 11:55
Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 21. hafta maçlarıyla devam edecek.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 21. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın ve 22 Ocak Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Son 3 maçını kazanan ve 11 galibiyetle 7. sırada yer alan Anadolu Efes, yarın Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak. İki takım, Sibur Arena'da yarın TSİ 20.00'de karşılaşacak.

Peş peşe 5 maçtır galip gelen ve 10 galibiyetle 11. basamakta bulunan Fenerbahçe Beko ise cuma günü deplasmanda bir diğer Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile mücadele edecek. Megasport Arena'nın ev sahipliğinde yapılacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Zenit (Rusya) - Anadolu Efes

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Khimki (Rusya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail) - Real Madrid (İspanya)

22.45 ASVEL (Fransa) - Valencia (İspanya)

22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

22 Ocak Cuma:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe Beko

21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Barcelona (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 TD Systems Baskonia (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Rusya, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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