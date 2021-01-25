Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 22. hafta maçlarıyla devam edecek.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 22. hafta maçlarıyla devam edecek. Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın ve 27 Ocak Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak. Ligde 11 galibiyetle 8. sırada yer alan Anadolu Efes, yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da karşılaşacak. Peş peşe 6 maçtır kazanan ve 11 galibiyetle 11. basamakta bulunan Fenerbahçe Beko ise yarın sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile mücadele edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliğinde yapılacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Program THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle: Yarın: 19.00 Anadolu Efes - Kızılyıldız mts (Sırbistan) 20.00 Khimki (Rusya) - Bayern Münih (Almanya) 21.00 Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika (İsrail) 22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan) 23.00 Barcelona (İspanya) - Zenit (Rusya) 27 Ocak Çarşamba: 22.00 ALBA Berlin (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya) 22.45 ASVEL (Fransa) - TD Systems Baskonia (İspanya) 23.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan) 23.00 Valencia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den Burak Yılmaz'ın Mesut Özil'le ilgili sözlerine tepki

Hulk, Beşiktaşlı Josef de Souza'ın paylaşımını beğendi

Hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılan Neslihan Atagül sessizliğini bozdu

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası fiyatları değişti, işte il il yeni tarife

Son dakika! Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı

Karadeniz'de ki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek

Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada