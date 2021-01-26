Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: THY Avrupa Ligi

26.01.2021 22:57
Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya), Milos Koljensic (Karadağ)Fenerbahçe Beko: de Colo 16, Guduric 11, Ulanovas 2, Ahmet Düverioğlu 2, Vesely 18, Brown 7, Melih Mahmutoğlu 8, O'Quinn, Pierre 15, Eddie 3Maccabi Playtika: Bryant 18,...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya), Milos Koljensic (Karadağ)

Fenerbahçe Beko: de Colo 16, Guduric 11, Ulanovas 2, Ahmet Düverioğlu 2, Vesely 18, Brown 7, Melih Mahmutoğlu 8, O'Quinn, Pierre 15, Eddie 3

Maccabi Playtika: Bryant 18, Wilbekin 15, Caloiaro 2, Hunter 4, Bender 7, Jones, Dorsey 9, Dibartolomeo 8, Blayzer 3, Zizic 4, Zoosman 5

1. Periyot: 17-21

Devre: 36-35

3. Periyot: 60-53

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 82-75 yenerek üst üste 7. maçını kazandı.

Sarı-lacivertli takım, organizasyondaki 12. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 12. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Mücadele dengeli bir oyunla başladı. Fenerbahçe Beko, pota altından skor üretirken Maccabi Playtika, Bender'in isabetli dış atışlarıyla sayılar buldu. Maçın ilk 3 dakikası 8-8 eşitlikle geçildi. Topu iyi paylaşan ev sahibi takım, hızlı hücumlarla etkili olan rakibine aynı şekilde yanıt verdi. Çeyreğin sonlarına doğru top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko, hücumda ritmini kaybetti. İsrail temsilcisi, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Vesely ve Brown'ın etkili oyunuyla giren Fenerbahçe Beko, 13-0'lık seri yakaladı ve 14. dakikada skoru 30-21'e getirdi. Ev sahibi takım, periyodun orta bölümünde savunmada rakibine karşılık vermekte zorlandı. Maccabi Playtika, hızlı hücumlarla sayılar bulmaya devam etti ve 17. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 30-27. İsrail temsilcisi, Bryant ile üç sayı çizgisinin gerisinden son saniyede isabet kaydetse de Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 36-35 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı. Guduric, Ulanovas ve de Colo ile peş peşe basketler bulan ev sahibi takım, 23. dakikanın başında farkı 7 sayıya çıkardı: 44-37. Maccabi Playtika, Bryant ve Wilbekin'in arka arkaya bulduğu üç sayılık isabetlerle 1 dakika sonra oyuna dengeyi getirdi: 46-46. Başa baş giden mücadelede pota altını iyi kullanan ve çeyreğin son saniyelerinde Guduric'le basketler bulan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 60-53 üstün gitti.

Son çeyreğe oyunun iki yönünde iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 33. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 67-56. Wilbekin ve Bryant ile sayılar bulan Maccabi Playtika'nın farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, Pierre'in hücumdaki etkili performansıyla üstünlüğünü sürdürdü: 75-66. Son bölüm oldukça çekişmeli geçerken rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 82-75 kazandı.

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Kyle O'Quinn, sarı-lacivertli formayla Maccabi Playtika karşılaşmasında ilk kez süre aldı.

Fenerbahçe, Slovenya, Karadağ, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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