Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: THY Avrupa Ligi

05.02.2021 01:09
Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında konuk olduğu İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-86 yendi.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında konuk olduğu İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-86 yendi.

Barselona kentindeki Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-22 önde geçen Anadolu Efes, soyunma odasına 53-50 üstünlükle gitti. Son 10 dakikaya da 7 sayı farkla (65-72) önde giren Anadolu Efes, sahadan 88-86 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'ten Micic, 26 sayı ve 5 asistle karşılaşmanın en etkili ismi oldu. Larkin 19 sayı, Sertaç Şanlı da 12 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.

Barcelona cephesinde Mirotic 24 sayı, 5 ribaunt, Davies 14 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Bir maç eksiği bulunan Anadolu Efes, 13. galibiyetini aldı. Ligin zirvesindeki Barcelona ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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