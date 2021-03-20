Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: THY Avrupa Ligi

20.03.2021 00:47
Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 80-79 mağlup oldu.

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 80-79 mağlup oldu.

Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanan mücadelede Anadolu Efes, ilk çeyreği 23-18 önde geçerken, soyunma odasına 46-37 üstün girdi.

Oldukça çekişmeli geçen ikinci yarıda lacivert-beyazlı ekip, üçüncü çeyreği 63-59 önde tamamlasa da son bölümde etkili olan Bayern Münih, karşılaşmadan 80-79 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te 19 sayı kaydeden Vasilije Micic, maçın en skorer isim oldu.

THY Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Anadolu Efes, 11. mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise 19. galibiyetini elde etti.

Türk Hava Yolları, Bayern Münih, Anadolu Efes, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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