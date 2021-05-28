Temsilcimiz Anadolu Efes, günün ilk yarı final maçında son şampiyon CSKA Moskova 'yı 89-86 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk ekip olmuştu.

Günün ikinci yarı finalinde Barcelona ile AX Armani Exchange Milan karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi 84-82 kazanan Barcelona, finalde temsilcimiz Anadolu Efes 'in rakibi oldu.

Turkish Airlines EuroLeague 2020-2021 sezonunda zorlu yarışın sonuna gelindi. Bugün iki seansta oynanan yarı final maçlarının ardından finalin adı belli oldu.

Son Dakika › Spor › EuroLeague Final Four'da AX Armani Exchange Milan'ı yenen Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu - Son Dakika Spor

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