Anadolu Efes'i 82-76 yenen Real Madrid, seriyi 2-2'ye getirdi

SALON: WiZink Center

HAKEMLER: Sreten Radovic (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya), Milan Nedovic (Slovenya)

REAL MADRİD: Alocen 3, Carroll 20, Abalde 7, Tyus 7, Garuba 24, Causeur, Fernandez 8, Laprovittola, Reyes, Llull 8, Thompkins 5, TaylorANADOLU EFES: Micic 9, Simon 6, Beaubois 23, Moerman, Sertaç Şanlı , Larkin 22, Singleton 5, Anderson 3, Dunston 81. PERİYOT: 19-13DEVRE: 36-473. PERİYOT: 57-66

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague play-off çeyrek final serisi 4'üncü maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda 82-76 mağlup oldu.Böylece Real Madrid, seride durumu 2-2'ye getirdi. Serinin 5. ve son maçı 4 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak. Bu müsabakadan galip ayrılan ve

seriyi kazanan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.