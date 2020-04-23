Basketbol THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'yla ilgili alınan kararlar açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'yla ilgili alınan kararlar açıklandı - Son Dakika Spor

Basketbol THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'yla ilgili alınan kararlar açıklandı

6 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen maçların geleceğine ilişkin kararın 24 Mayıs'a kadar verileceği duyuruldu.

Basketbol THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'yla ilgili alınan kararlar açıklandı, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen maçların geleceğine ilişkin kararın 24 Mayıs'a kadar verileceği duyuruldu.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, kulüplerin ve Avrupa Ligi Oyuncular Birliği'nin müsabakalar tekrar başlayana kadar basketbolcu maaşlarının ertelenmesi yönünde anlaşmaya vardığı belirtildi.

Sağlık koşullarının elverdiği zaman maçların başlaması ve sezonun tamamlanması durumunda maaşların yüzde 85'inin, iptal edilmesi halinde yüzde 80'inin 15 Ağustos'a kadar oyunculara ödeneceği ifade edildi.

Oyuncu sözleşmelerinin 31 Temmuz'a kadar geçerli sayılacağı, sezonun iptali durumunda ise sözleşmelerin sona ermiş kabul edileceği kaydedildi.

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda sezonun devam edip etmeyeceğine ilişkin kararın 24 Mayıs'a kadar verileceği aktarıldı.

Maçlar seyircisiz oynanacak

Devam kararı çıkması halinde oyuncuların gerekli ise 29 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde karantinaya gireceği, 12 Haziran-2 Temmuz'da da hazırlık kampına alınacağı belirtildi.

Organizasyonlara devam edilmesi halinde THY Avrupa Ligi maçlarının 4-26 Temmuz'da, ULEB Avrupa Kupası karşılaşmalarının ise 4-17 Temmuz'da tek merkezde seyircisiz olarak oynanacağı ifade edildi.

Şartların elvermesi durumunda THY Avrupa Ligi'nde kalan 54 karşılaşmanın tamamlanacağı ve şampiyonu belirlemek için tek maç eleme usulüne göre 8'li final yapılacağı kaydedildi.

ULEB Avrupa Kupası'nda ise çeyrek final, yarı final ve finalin iki veya tek maç eleme usulüne göre tamamlanacağı ifade edildi.

Avrupa Ligi yönetiminin maçlara devam kararını sadece sağlık otoritelerinin izin vermesi durumunda alacağı vurgulandı.

Türk Hava Yolları, basketbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 07:36 Kaynak: AA

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