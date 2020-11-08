Basketbol: TKBL Federasyon Kupası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarının katılımıyla düzenlenen Federasyon Kupası'nda ilk gün maçları sona erdi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
Antalya 07 Basketbol-Global Connect Travel Düzce: 70-49
Bursa Büyükşehir Belediyespor- Menemen Belediyesi Karşıyaka Çarşı Koleji: 73-41
Fenerbahçe Gelişim-BOTAŞ Gelişim: 66-68
Urla Belediyespor- Yalova VİP: 73-87
Ceyhan Belediyespor- Edremit Belediyesi Gürespor: 84-89
İstanbul Üniversitesi-Emlak Konut: 57-86
- Kaynak: AA
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