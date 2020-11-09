Basketbol: TKBL Federasyon Kupası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarının katılımıyla düzenlenen Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları sona erdi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
Global Connect Travel Düzce- Fenerbahçe Gelişim: 68-82
Çeşme Basketbol- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 64-82
BOTAŞ Gelişim- Antalya 07 Basketbol: 97-96
Yalova VİP- İstanbul Üniversitesi: 78-72
Emlak Konut- Urla Belediyespor: 93-73
ICC Yatırım Sakarya Yükseliş- Ceyhan Belediyespor: 88-82
Kupada yarın Çeşme Basketbol- Menemen Belediyesi Karşıyaka Çarşı Koleji, Fenerbahçe Gelişim-Antalya 07 Basketbol, İstanbul Üniversitesi-Urla Belediyespor, Global Connect Travel Düzce-BOTAŞ Gelişim, Yalova VİP-Emlak Konut ve Edremit Belediyesi Gürespor-ICC Yatırım Sakarya Yükseliş karşılaşmaları oynanacak.
- Kaynak: AA
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