Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

2 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu hafta maçları başladı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu hafta maçları başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 11'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne de 13'üncü hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Liglerde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan- Banvit: 95-75

Pınar Karşıyaka- Gaziantep Basketbol: 82-81

İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 78-97

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Mersin Büyükşehir Belediyespor- Gündoğdu Adana Basketbol: 89-72

BOTAŞ-OGM Ormanspor: 71-64

İzmit Belediyespor- Bellona Kayseri Basketbol: 77-69

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor- Düzce Belediyespor: 75-78

Petkimspor-Finalspor: 85-63

Ankara DSİ- Selçuklu Basketbol: 77-81

Bursaspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 94-81

Akhisar Belediyespor- Bandırma Kırmızı: 77-80

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Akdeniz Üniversitesi- Elazığ İl Özel İdare: 67-69

Mardin Büyükşehir Belediyespor- Yalova VİP Gençlik: 73-72

Bursa Büyükşehir Belediyespor- Mersin Üniversitesi: 69-72

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:28 Kaynak: AA

Türkiye, Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Spor
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