Basketbol: Toplu Sonuç
2 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu hafta maçları başladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu hafta maçları başladı. Türkiye
Basketbol 1. Ligi'ne 11'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne de 13'üncü hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.
Liglerde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Beşiktaş
Sompo Japan- Banvit
: 95-75 Pınar
Karşıyaka- Gaziantep
Basketbol: 82-81 İstanbul
Büyükşehir Belediyespor- Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol: 78-97
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Mersin
Büyükşehir Belediyespor- Gündoğdu Adana
Basketbol: 89-72
BOTAŞ-OGM Ormanspor: 71-64 İzmit
Belediyespor- Bellona Kayseri
Basketbol: 77-69
Türkiye Basketbol 1. Ligi Mamak Belediyesi
Yeni Mamakspor- Düzce
Belediyespor: 75-78
Petkimspor-Finalspor: 85-63 Ankara
DSİ- Selçuklu
Basketbol: 77-81
Bursaspor- Manisa
Büyükşehir Belediyespor: 94-81 Akhisar
Belediyespor- Bandırma
Kırmızı: 77-80
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Akdeniz Üniversitesi- Elazığ
İl Özel İdare: 67-69 Mardin
Büyükşehir Belediyespor- Yalova
VİP Gençlik: 73-72
Bursa Büyükşehir Belediyespor- Mersin Üniversitesi
: 69-72
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:28 Kaynak: AA
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