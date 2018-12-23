Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

44 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına 3 karşılaşma ile devam edildi.

Basketbol: Toplu Sonuç, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına 3 karşılaşma ile devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 11. haftası bir ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 13. haftası da bir maçla tamamlandı.

Dört ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Afyon Belediyespor- Türk Telekom: 77-79

Galatasaray- Fenerbahçe Beko: 84-74

TOFAŞ- Anadolu Efes: 81-93

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Canik Belediyespor- Çukurova Basketbol: 59-117

İstanbul Üniversitesi-Kırçiçeği Bodrum: 75-61

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 85-70

Beşiktaş-Fenerbahçe: 61-77

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Karesispor- Edirnespor: 126-83

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Galatasaray Gelişim- Çankaya Üniversitesi: 51-81

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:39 Kaynak: AA

Galatasaray, Türkiye, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ceylan Ertem, "Türkiye Bir Haftadır Papağını Konuşuyor" Diyen Mazhar Alanson'a Sert Çıktı: Acı mı Yarıştırıyorsun? Basketbolda Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti

Galatasaray, İlk Yarıyı Galibiyetle Kapattı! Galatasaray 4-2 Sivasspor Bursaspor, Son Dakikada Penaltı Kaçırdığı Maçta Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 21:23:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]