Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına 3 karşılaşma ile devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası 4, Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nin 11. haftası bir ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 13. haftası da bir maçla tamamlandı.
Dört ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Afyon
Belediyespor- Türk Telekom
: 77-79
Galatasaray- Fenerbahçe Beko
: 84-74
TOFAŞ- Anadolu Efes
: 81-93
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Canik
Belediyespor- Çukurova
Basketbol: 59-117
İstanbul Üniversitesi-Kırçiçeği Bodrum
: 75-61 Hatay
Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 85-70
Beşiktaş-Fenerbahçe: 61-77
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Karesispor- Edirnespor
: 126-83
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Galatasaray Gelişim- Çankaya Üniversitesi
: 51-81