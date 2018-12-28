Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

59 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası bir maçla başladı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası bir maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftası ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftasında üçer maç oynandı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Afyon Belediyespor: 84-94

Türkiye Basketbol 1. Ligi

OGM Ormanspor- Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 81-72

Petkimspor- Artvin Belediyespor: 93-85

Düzce Belediyespor- Yalova Belediyespor: 79-60

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Çankaya Üniversitesi- Bayraklı Belediyespor: 72-78

Mersin Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 71-56

A Koleji-Nesibe Aydın: 65-76

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:28 Kaynak: AA

Türkiye, basketbol, Spor
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