Basketbol: Toplu Sonuç
59 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası bir maçla başladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası bir maçla başladı. Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftası ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftasında üçer maç oynandı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol- Afyon
Belediyespor: 84-94
Türkiye Basketbol 1. Ligi
OGM Ormanspor- Mamak Belediyesi
Yeni Mamakspor: 81-72
Petkimspor- Artvin
Belediyespor: 93-85 Düzce
Belediyespor- Yalova
Belediyespor: 79-60
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Çankaya Üniversitesi- Bayraklı
Belediyespor: 72-78 Mersin
Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor
Gelişim: 71-56
A Koleji-Nesibe Aydın
: 65-76
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:28 Kaynak: AA
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