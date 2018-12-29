Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında bugün 3 maç yapılırken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası 4 mücadeleyle başladı. Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftasına 3 maçla devam edildi, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftası 5 maçla sona erdi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ: 79-77
Türk Telekom- Galatasaray
: 87-81
Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol- Banvit
: 67-75
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Mersin
Büyükşehir Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum
: 101-37
Fenerbahçe- Bellona Kayseri
Basketbol: 89-63 İzmit
Belediyespor- Çukurova
Basketbol: 65-87
BOTAŞ-Galatasaray: 60-68
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Finalspor- Akhisar Belediyespor
: 89-90 Manisa
Büyükşehir Belediyespor- Ankara
DSİ: 75-58
Edirnespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 71-91
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
İstanbulgücü- Mardin
Büyükşehir Belediyespor: 69-67 Urla
Belediyespor-Galatasaray Gelişim: 82-55 Edremit Belediyesi
Gürespor- Akdeniz Üniversitesi
: 76-92 Elazığ
İl Özel İdare- İstanbul Üniversitesi
Gelişim: 79-42 Yalova
VİP Gençlik- Bursa Büyükşehir Belediyespor
: 68-91