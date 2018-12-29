Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında bugün 3 maç yapılırken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası 4 mücadeleyle başladı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında bugün 3 maç yapılırken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası 4 mücadeleyle başladı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftasına 3 maçla devam edildi, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftası 5 maçla sona erdi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ: 79-77

Türk Telekom- Galatasaray: 87-81

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol- Banvit: 67-75

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum: 101-37

Fenerbahçe- Bellona Kayseri Basketbol: 89-63

İzmit Belediyespor- Çukurova Basketbol: 65-87

BOTAŞ-Galatasaray: 60-68

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Finalspor- Akhisar Belediyespor: 89-90

Manisa Büyükşehir Belediyespor- Ankara DSİ: 75-58

Edirnespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 71-91

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

İstanbulgücü- Mardin Büyükşehir Belediyespor: 69-67

Urla Belediyespor-Galatasaray Gelişim: 82-55

Edremit Belediyesi Gürespor- Akdeniz Üniversitesi: 76-92

Elazığ İl Özel İdare- İstanbul Üniversitesi Gelişim: 79-42

Yalova VİP Gençlik- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 68-91

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:06 Kaynak: AA

Türkiye, Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Spor
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