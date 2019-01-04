Basketbol: Toplu Sonuç
1 saat önce
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 13. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftası ise 3 maçla başladı.
Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nin 13. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftası ise 3 maçla başladı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net İTÜ Basketbol- Selçuklu
Basketbol: 93-96 Yalova
Belediyespor-OGM Ormanspor: 88-86
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Nesibe Aydın- Bayraklı
Belediyespor: 75-60 İstanbul Üniversitesi
Gelişim- Edremit Belediyesi
Gürespor: 48-72 Mersin Büyükşehir Belediyespor
Gelişim-Yalova VİP Gençlik: 84-66
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:47 Kaynak: AA
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