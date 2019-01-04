Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

1 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 13. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftası ise 3 maçla başladı.

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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 13. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftası ise 3 maçla başladı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net İTÜ Basketbol- Selçuklu Basketbol: 93-96

Yalova Belediyespor-OGM Ormanspor: 88-86

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Nesibe Aydın- Bayraklı Belediyespor: 75-60

İstanbul Üniversitesi Gelişim- Edremit Belediyesi Gürespor: 48-72

Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Yalova VİP Gençlik: 84-66

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Selçuklu, Yalova, Türkiye, basketbol, Spor
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