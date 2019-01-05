Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

4 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 13'üncü hafta müsabakaları tamamlandı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 13'üncü hafta müsabakaları tamamlandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 15'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 77-65

Galatasaray-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 93-85

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes: 80-93

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çukurova Basketbol-Fenerbahçe: 88-72

Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 65-67

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Finalspor-Bandırma Kırmızı: 79-75

Petkimspor-Düzce Belediyespor: 87-71

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Edirnespor: 104-62

Karesispor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 85-84

Ankara DSİ-Bursaspor: 63-68

Akhisar Belediyespor-Artvin Belediyespor: 94-71

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mardin Büyükşehir Belediyespor-A Koleji: 90-75

Akdeniz Üniversitesi-Mersin Üniversitesi: 78-66

Urla Belediyespor-Çankaya Üniversitesi: 62-69

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:48 Kaynak: AA

Spor
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