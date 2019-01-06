Basketbol: Toplu Sonuç
43 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 15'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve Türkiye
Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 15'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Afyon
Belediyespor- Gaziantep
Basketbol: 71-73 Pınar
Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji: 103-77
Banvit- Fenerbahçe Beko
: 83-78
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Kırçiçeği Bodrum-BOTAŞ: 45-89 Gündoğdu Adana
Basketbol- Beşiktaş
: 82-95
OGM Ormanspor- İzmit
Belediyespor: 87-77
Galatasaray- Canik Belediyespor
: 91-68
İstanbul Üniversitesi- Mersin Büyükşehir Belediyespor
: 56-80
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Bursa
Büyükşehir Belediyespor-İstanbulgücü: 75-78
Galatasaray Gelişim- Elazığ
İl Özel İdare: 57-63
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:42 Kaynak: AA
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