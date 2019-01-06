Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

43 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 15'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 15'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Afyon Belediyespor- Gaziantep Basketbol: 71-73

Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji: 103-77

Banvit- Fenerbahçe Beko: 83-78

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kırçiçeği Bodrum-BOTAŞ: 45-89

Gündoğdu Adana Basketbol- Beşiktaş: 82-95

OGM Ormanspor- İzmit Belediyespor: 87-77

Galatasaray- Canik Belediyespor: 91-68

İstanbul Üniversitesi- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 56-80

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbulgücü: 75-78

Galatasaray Gelişim- Elazığ İl Özel İdare: 57-63

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:42 Kaynak: AA

Galatasaray, Türkiye, basketbol, Spor
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