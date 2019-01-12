Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

52 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 16'ncı haftasında 3'er maç yapıldı.

Basketbol: Toplu Sonuç, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 16'ncı haftasında 3'er maç yapıldı.

Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Gaziantep Basketbol- Galatasaray: 71-67

TOFAŞ- Beşiktaş Sompo Japan: 89-79

Türk Telekom- Banvit: 66-87

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çukurova Basketbol- Bellona Kayseri Basketbol: 97-66

Kırçiçeği Bodrum- Canik Belediyespor: 73-77

Gündoğdu Adana Basketbol- İzmit Belediyespor: 84-79

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 81-86

Edirnespor- Yalova Belediyespor: 62-79

Bursaspor-Karesispor: 86-65

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Akdeniz Üniversitesi-Yalova VİP Gençlik: 79-60

Mardin Büyükşehir Belediyespor- Bayraklı Belediyespor: 83-73

Urla Belediyespor- Elazığ İl Özel İdare: 74-71

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:06 Kaynak: AA

Canik Belediyespor, Türkiye, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı Bülent Uygun, Choupo-Moting'in Beşiktaş'ta Oynamak İstediğini İddia Etti

Türkiye'nin "İsraf Raporu" Açıklandı! Sonuçlar Çok Çarpıcı Alanya'nın Rusya Uyruklu Belediye Başkan Adayı Seçim Çalışmalarına Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 21:58:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]