Basketbol: Toplu Sonuç
52 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 16'ncı haftasında 3'er maç yapıldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü, Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 16'ncı haftasında 3'er maç yapıldı.
Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Gaziantep
Basketbol- Galatasaray
: 71-67
TOFAŞ- Beşiktaş
Sompo Japan: 89-79
Türk Telekom- Banvit
: 66-87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Çukurova
Basketbol- Bellona Kayseri
Basketbol: 97-66
Kırçiçeği Bodrum- Canik Belediyespor
: 73-77 Gündoğdu Adana
Basketbol- İzmit
Belediyespor: 84-79
Türkiye Basketbol 1. Ligi Manisa
Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 81-86
Edirnespor- Yalova
Belediyespor: 62-79
Bursaspor-Karesispor: 86-65
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Akdeniz Üniversitesi-Yalova VİP Gençlik: 79-60 Mardin
Büyükşehir Belediyespor- Bayraklı
Belediyespor: 83-73 Urla
Belediyespor- Elazığ
İl Özel İdare: 74-71
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:06 Kaynak: AA
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