Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

8 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 16'ncı haftasında 2'şer, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında ise 4 maç yapıldı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 16'ncı haftasında 2'şer, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında ise 4 maç yapıldı.

Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 89-64

Bahçeşehir Koleji- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 103-86

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor-Fenerbahçe: 73-90

Galatasaray- Beşiktaş: 52-65

İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ: 48-81

Hatay Büyükşehir Belediyespor- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 60-64

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı- Ankara DSİ: 87-72

Selçuklu Basketbol- Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 79-65

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Galatasaray Gelişim- Edremit Belediyesi Gürespor: 77-49

Bursa Büyükşehir Belediyespor-A Koleji: 67-45

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:31 Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, basketbol, Spor
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