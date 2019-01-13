Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci, Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 16'ncı haftasında 2'şer, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında ise 4 maç yapıldı.
Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe
Beko-Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol: 89-64
Bahçeşehir Koleji- İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: 103-86
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor-Fenerbahçe: 73-90
Galatasaray- Beşiktaş
: 52-65
İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ: 48-81 Hatay
Büyükşehir Belediyespor- Mersin
Büyükşehir Belediyespor: 60-64
Türkiye Basketbol 1. Ligi Bandırma
Kırmızı- Ankara
DSİ: 87-72 Selçuklu
Basketbol- Mamak Belediyesi
Yeni Mamakspor: 79-65
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Galatasaray Gelişim- Edremit Belediyesi
Gürespor: 77-49 Bursa
Büyükşehir Belediyespor-A Koleji: 67-45