Basketbol: Toplu Sonuç
14 dakika önce
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19. hafta, yapılan 3'er maçla başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19. hafta, yapılan 3'er maçla başladı.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net İTÜ Basketbol-Ankara DSİ: 83-73
Artvin Belediyespor-Düzce Belediyespor: 98-93
Semt77 Yalova Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 90-93
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Nesibe Aydın-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 71-68
A Koleji-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 72-63
Bayraklı Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 72-86
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:11 Kaynak: AA
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