Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

14 dakika önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19. hafta, yapılan 3'er maçla başladı.

Basketbol: Toplu Sonuç, System.String[]
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19. hafta, yapılan 3'er maçla başladı.

Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net İTÜ Basketbol-Ankara DSİ: 83-73

Artvin Belediyespor-Düzce Belediyespor: 98-93

Semt77 Yalova Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 90-93

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Nesibe Aydın-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 71-68

A Koleji-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 72-63

Bayraklı Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 72-86

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:11 Kaynak: AA

Ankara, Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı, Yeniden Gündeme Geldi Bakanlık Müjdeyi Verdi! Türkiye'nin Yerli ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasada

Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 00:25:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]