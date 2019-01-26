Basketbol: Toplu Sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19. hafta, yapılan 3'er maçla başladı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19. hafta, yapılan 3'er maçla başladı.



Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:



Türkiye Basketbol 1. Ligi



Sigortam.net İTÜ Basketbol-Ankara DSİ: 83-73



Artvin Belediyespor-Düzce Belediyespor: 98-93



Semt77 Yalova Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 90-93



Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Nesibe Aydın-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 71-68



A Koleji-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 72-63



Bayraklı Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 72-86

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