Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

39 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16'ncı hafta maçları başlarken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19. hafta müsabakaları tamamlandı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16'ncı hafta maçları başlarken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19. hafta müsabakaları tamamlandı.

Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Türk Telekom-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 76-53

TOFAŞ- Pınar Karşıyaka: 93-91

Beşiktaş Sompo Japan- Fenerbahçe Beko: 58-79

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor- Bellona Kayseri Basketbol: 91-96

Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 61-75

Kırçiçeği Bodrum- İzmit Belediyespor: 61-90

Gündoğdu Adana Basketbol- Çukurova Basketbol: 68-93

Hatay Büyükşehir Belediyespor- Canik Belediyespor: 104-69

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Finalspor-OGM Ormanspor: 70-60

Petkimspor- Selçuklu Basketbol: 104-100

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor- Bursaspor: 77-81

Akhisar Belediyespor- Edirnespor: 99-71

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Edremit Belediyesi Gürespor- Çankaya Üniversitesi: 70-75

Mardin Büyükşehir Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 68-67

İstanbulgücü- Galatasaray Gelişim: 72-67

Yalova VİP Gençlik- Urla Belediyespor: 60-69

Mersin Üniversitesi- Elazığ İl Özel İdare: 59-62

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:48 Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, basketbol, Spor
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