Basketbol: Toplu Sonuç
39 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16'ncı hafta maçları başlarken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19. hafta müsabakaları tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:48 Kaynak: AA
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