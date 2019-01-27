Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

14 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta 3 maçla devam etti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta 3 maçla devam etti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta 2, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 16. hafta tek maçla tamamlandı.

Üç ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes- Galatasaray: 92-82

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Banvit: 71-100

Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 70-80

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İstanbul Üniversitesi- Beşiktaş: 64-94

Galatasaray- Fenerbahçe: 60-68

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Karesispor: 99-71

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:35 Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, basketbol, Spor
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