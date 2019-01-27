Basketbol: Toplu Sonuç
14 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta 3 maçla devam etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta 3 maçla devam etti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta 2, Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde de 16. hafta tek maçla tamamlandı.
Üç ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Anadolu Efes- Galatasaray
: 92-82 Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol- Banvit
: 71-100 Afyon
Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 70-80
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
İstanbul Üniversitesi- Beşiktaş
: 64-94
Galatasaray- Fenerbahçe
: 60-68
Türkiye Basketbol 1. Ligi Bandırma
Kırmızı-Karesispor: 99-71
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:35 Kaynak: AA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 60 - Fenerbahçe: 68
Trabzonspor, Deplasmanda Sivasspor Engelini Geçemedi: 1-1
Ozan Kabak'ın Oynadığı Stuttgart, Bayern Münih'e 4-1 Yenildi
Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u 3-1'le Geçti