Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

6 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 17'nci hafta karşılaşmaları devam etti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 17'nci hafta karşılaşmaları devam etti. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta müsabakaları sürdü.

Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ: 82-87

Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan: 89-87

Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji: 88-73

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor-Gündoğdu Adana Basketbol: 84-74

Fenerbahçe-Kırçiçeği Bodrum: 106-38

Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ: 72-86

İzmit Belediyespor-İstanbul Üniversitesi: 65-56

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor: 97-84

Ankara DSİ-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 91-99

Karesispor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 93-89

Edirnespor-Finalspor: 73-96

Bursaspor-Semt77 Yalova Belediyespor: 70-64

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Akdeniz Üniversitesi-Nesibe Aydın: 74-79

Urla Belediyespor-İstanbulgücü: 67-90

Edremit Belediyesi Gürespor-Mersin Üniversitesi: 66-57

Elazığ İl Özel İdare-Yalova VİP Gençlik: 95-36

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:41 Kaynak: AA

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