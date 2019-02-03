Basketbol: Toplu Sonuç
29 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta bugün oynanan maçlarla devam ederken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta sona erdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta bugün oynanan maçlarla devam ederken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta sona erdi. Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde 17'nci hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta tamamlandı.
Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe
Beko- Türk Telekom
: 87-64
Banvit- Gaziantep
Basketbol: 74-82
Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol- Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol: 73-69
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyesi: 78-70 Çukurova
Basketbol- Galatasaray
: 87-58
Canik Belediyesi- Mersin Büyükşehir Belediyesi
: 65-123
Türkiye Basketbol 1. Ligi Selçuklu
Basketbol- Akhisar
Belediye: 79-78
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Galatasaray Gelişim-A Koleji: 60-92 İstanbul Üniversitesi
Gelişim- Bayraklı
Belediyesi: 69-75
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:30 Kaynak: AA
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