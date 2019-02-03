Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

29 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta bugün oynanan maçlarla devam ederken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta sona erdi.

Basketbol: Toplu Sonuç, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta bugün oynanan maçlarla devam ederken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta sona erdi. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 17'nci hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta tamamlandı.

Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko- Türk Telekom: 87-64

Banvit- Gaziantep Basketbol: 74-82

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 73-69

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyesi: 78-70

Çukurova Basketbol- Galatasaray: 87-58

Canik Belediyesi- Mersin Büyükşehir Belediyesi: 65-123

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Selçuklu Basketbol- Akhisar Belediye: 79-78

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Galatasaray Gelişim-A Koleji: 60-92

İstanbul Üniversitesi Gelişim- Bayraklı Belediyesi: 69-75

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:30 Kaynak: AA

Türkiye, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması

Toyota'nın Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu CHP'li Özel: Türkiye'nin Korku Filmini 1994'te Yaptığımız Hatalarla Başlattık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 20:59:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]