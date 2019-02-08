Basketbol: Toplu Sonuç
23 dakika önce
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 18'inci hafta 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 21. hafta ise oynanan 2 maçla başladı.
Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde 18'inci hafta 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 21. hafta ise oynanan 2 maçla başladı.
İki ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi Artvin
Belediyespor- Edirnespor
: 95-90 Düzce
Belediyespor-OGM Ormanspor: 78-69
Semt77 Yalova
Belediyespor- Ankara
DSİ: 65-74
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi- Çankaya Üniversitesi
: 48-76
A Koleji- Urla
Belediyespor: 65-77
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:50 Kaynak: AA
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