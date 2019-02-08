Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

23 dakika önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 18'inci hafta 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 21. hafta ise oynanan 2 maçla başladı.

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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 18'inci hafta 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 21. hafta ise oynanan 2 maçla başladı.

İki ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Artvin Belediyespor- Edirnespor: 95-90

Düzce Belediyespor-OGM Ormanspor: 78-69

Semt77 Yalova Belediyespor- Ankara DSİ: 65-74

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi- Çankaya Üniversitesi: 48-76

A Koleji- Urla Belediyespor: 65-77

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:50 Kaynak: AA

Ankara, Edirnespor, Türkiye, basketbol, Spor
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