Basketbol: Toplu Sonuç
5 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasına 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 1 maçla devam edildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasına 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 1 maçla devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası 3, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftası 1 mücadeleyle tamamlandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Beko-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 107-70
TOFAŞ-Afyon Belediyespor: 95-74
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Gündoğdu Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol: 77-83
İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe: 58-89
Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor: 86-72
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 89-77
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 87-56
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:56 Kaynak: AA
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