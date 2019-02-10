Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

5 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasına 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 1 maçla devam edildi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasına 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 1 maçla devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası 3, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftası 1 mücadeleyle tamamlandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 107-70

TOFAŞ-Afyon Belediyespor: 95-74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Gündoğdu Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol: 77-83

İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe: 58-89

Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor: 86-72

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 89-77

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 87-56

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:56 Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, basketbol, Spor
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