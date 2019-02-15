Basketbol: Toplu Sonuç
22 dakika önce
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftası ise 3 maçla başladı.
Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftası ise 3 maçla başladı.
İki ligde yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net İTÜ
Basketbol- Mamak Belediyesi
Yeni Mamakspor: 111-89
OGM Ormanspor- Bandırma
Kırmızı: 85-61
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Mersin
Üniversitesi- Yalova
VİP Gençlik: 51-73
Çankaya Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor
Gelişim: 100-76 İstanbul Üniversitesi
Gelişim- Mardin
Büyükşehir Belediyespor: 52-86
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:52 Kaynak: AA
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