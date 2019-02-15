Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

22 dakika önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftası ise 3 maçla başladı.

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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftası ise 3 maçla başladı.

İki ligde yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net İTÜ Basketbol- Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 111-89

OGM Ormanspor- Bandırma Kırmızı: 85-61

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi- Yalova VİP Gençlik: 51-73

Çankaya Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 100-76

İstanbul Üniversitesi Gelişim- Mardin Büyükşehir Belediyespor: 52-86

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:52 Kaynak: AA

Bandırma, Mamak Belediyesi, Türkiye, basketbol, Spor
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