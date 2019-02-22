Basketbol: Toplu Sonuç
4 dakika önce
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta mücadelesi 8 maçla başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta mücadelesi 8 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
OGM Ormanspor-Edirnespor: 108-74
Artvin Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 68-86
Düzce Belediyespor-Selçuklu Basketbol: 85-83
Semt77 Yalova Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 76-87
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Nesibe Aydın-Urla Belediyespor: 70-66
A Koleji-Edremit Belediyesi Gürespor: 66-85
Bayraklı Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare: 69-78
Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Akdeniz Üniversitesi: 77-85
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:10 Kaynak: AA
Muhafız'ın Yıldızı Çağatay Ulusoy, Yeni İmajıyla Tepki Topladı
12 Dev Adam, Slovenya'yı Farklı Geçti: 77-58
TRT'nin Yeni Kanalı Yayın Hayatına Başladı
Özcan Deniz, İsrailli Erkekleri Kıskançlıktan Delirtti!