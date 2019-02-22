Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

4 dakika önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta mücadelesi 8 maçla başladı.

Basketbol: Toplu Sonuç, System.String[]
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta mücadelesi 8 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

OGM Ormanspor-Edirnespor: 108-74

Artvin Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 68-86

Düzce Belediyespor-Selçuklu Basketbol: 85-83

Semt77 Yalova Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 76-87

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Nesibe Aydın-Urla Belediyespor: 70-66

A Koleji-Edremit Belediyesi Gürespor: 66-85

Bayraklı Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare: 69-78

Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Akdeniz Üniversitesi: 77-85

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:10 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muhafız'ın Yıldızı Çağatay Ulusoy, Yeni İmajıyla Tepki Topladı 12 Dev Adam, Slovenya'yı Farklı Geçti: 77-58

TRT'nin Yeni Kanalı Yayın Hayatına Başladı Özcan Deniz, İsrailli Erkekleri Kıskançlıktan Delirtti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 23:14:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]