Basketbol: Toplu Sonuç
1 saat önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmalarına devam edildi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçları başlarken, Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmalarına devam edildi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Mersin
Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe
: 93-83
Kırçiçeği Bodrum- Gündoğdu Adana
Basketbol: 66-97
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Finalspor- Bursaspor
: 59-87
Petkimspor-Karesispor: 85-86 Akhisar
Belediyespor- Ankara
DSİ: 70-74
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
İstanbulgücü- Mersin Üniversitesi
: 93-66 Mardin
Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray
Gelişim: 74-68 Yalova
VİP Gençlik- Çankaya Üniversitesi
: 70-92
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:50 Kaynak: AA
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