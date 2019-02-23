Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

1 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmalarına devam edildi.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmalarına devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Mersin Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe: 93-83

Kırçiçeği Bodrum- Gündoğdu Adana Basketbol: 66-97

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Finalspor- Bursaspor: 59-87

Petkimspor-Karesispor: 85-86

Akhisar Belediyespor- Ankara DSİ: 70-74

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

İstanbulgücü- Mersin Üniversitesi: 93-66

Mardin Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray Gelişim: 74-68

Yalova VİP Gençlik- Çankaya Üniversitesi: 70-92

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:50 Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, basketbol, Spor
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