Basketbol: Toplu Sonuç
21 dakika önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray- Bellona Kayseri
Basketbol: 75-69
BOTAŞ- İzmit
Belediyespor: 76-53
İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor: 63-88 Hatay
Büyükşehir Belediyespor- Çukurova
Basketbol: 68-73 Canik
Belediyespor- Beşiktaş
: 83-124
Türkiye Basketbol 1. Ligi Bandırma
Kırmızı- Mamak Belediyesi
Yeni Mamakspor: 90-97
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Bursa
Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 79-58
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:18 Kaynak: AA
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