Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

21 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray- Bellona Kayseri Basketbol: 75-69

BOTAŞ- İzmit Belediyespor: 76-53

İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor: 63-88

Hatay Büyükşehir Belediyespor- Çukurova Basketbol: 68-73

Canik Belediyespor- Beşiktaş: 83-124

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı- Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 90-97

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 79-58

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:18 Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, basketbol, Spor
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