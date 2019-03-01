Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

1 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 21, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. haftaya ikişer karşılaşmayla başlandı.

Basketbol: Toplu Sonuç, System.String[]
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 21, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. haftaya ikişer karşılaşmayla başlandı.

Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net İTÜ Basketbol- Petkimspor: 83-85

Bursaspor- Artvin Belediyespor: 95-71

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi-A Koleji: 57-92

Çankaya Üniversitesi- Akdeniz Üniversitesi: 85-102

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:01 Kaynak: AA

Spor
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