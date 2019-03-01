Basketbol: Toplu Sonuç
1 saat önce
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 21, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. haftaya ikişer karşılaşmayla başlandı.
Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde 21, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. haftaya ikişer karşılaşmayla başlandı.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net İTÜ
Basketbol- Petkimspor
: 83-85
Bursaspor- Artvin
Belediyespor: 95-71
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi-A Koleji: 57-92
Çankaya Üniversitesi- Akdeniz Üniversitesi
: 85-102
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:01 Kaynak: AA
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