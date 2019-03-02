Basketbol: Toplu Sonuç
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası 3 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasına ise 4 maçla devam edildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası 3 maçla başlarken, Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasına ise 4 maçla devam edildi.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji-Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol: 87-83 Gaziantep
Basketbol- Türk Telekom
: 85-79 Beşiktaş
Sompo Japan- Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol: 90-84
Türkiye Basketbol 1. Ligi Manisa
Büyükşehir Belediyespor- Düzce
Belediyespor: 70-75 Ankara
DSİ-Finalspor: 80-94 Mamak Belediyesi
Yeni Mamakspor-Semt77 Yalova
Belediyespor: 89-59
Karesispor- Akhisar Belediyespor
: 64-79
Edirnespor- Bandırma
Kırmızı: 77-81
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Urla
Belediyespor- Mardin
Büyükşehir Belediyespor: 58-63 Edremit Belediyesi
Gürespor- Bayraklı
Belediyespor: 73-81 Elazığ
İl Özel İdare-Nesibe Aydın
: 68-62
Yalova VİP Gençlik-İstanbulgücü: 83-77
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:54 Kaynak: AA
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