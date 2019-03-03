Basketbol: Toplu Sonuç
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta maçları tamamlandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20, Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta maçları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Pınar
Karşıyaka- Galatasaray
Doğa Sigorta
: 78-75
Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko
: 67-65 İstanbul
Büyükşehir Belediyespor- Afyon
Belediyespor: 75-70
TOFAŞ- Darüşşafaka Tekfen
: 80-72
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Konyaspor-OGM Ormanspor: 91-73
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:22 Kaynak: AA
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