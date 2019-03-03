Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta maçları tamamlandı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta maçları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Pınar Karşıyaka- Galatasaray Doğa Sigorta: 78-75

Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko: 67-65

İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Afyon Belediyespor: 75-70

TOFAŞ- Darüşşafaka Tekfen: 80-72

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Konyaspor-OGM Ormanspor: 91-73

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:22 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, basketbol, Spor
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