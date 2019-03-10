Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 1 maçla devam etti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 1 maçla devam etti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta mücadelesi oynanan birer maçla sona erdi.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji: 90-73

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Gaziantep Basketbol: 69-93

Darüşşafaka Tekfen- Pınar Karşıyaka: 93-78

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çukurova Basketbol- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 64-71

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Semt77 Yalova Belediyespor: 94-82

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor- Urla Belediyespor: 54-61

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:10 Kaynak: AA

Türkiye, basketbol, Spor
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