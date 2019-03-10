Basketbol: Toplu Sonuç
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 1 maçla devam etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 1 maçla devam etti. Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta mücadelesi oynanan birer maçla sona erdi.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe
Beko-Bahçeşehir Koleji: 90-73 Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol- Gaziantep
Basketbol: 69-93 Darüşşafaka
Tekfen- Pınar Karşıyaka
: 93-78
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Çukurova
Basketbol- Mersin Büyükşehir Belediyespor
: 64-71
Türkiye Basketbol 1. Ligi Bandırma
Kırmızı-Semt77 Yalova
Belediyespor: 94-82
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Bursa
Büyükşehir Belediyespor- Urla
Belediyespor: 54-61
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:10 Kaynak: AA
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