Basketbol: Toplu Sonuç
28 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 2, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 5 maç oynandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 2, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 5 maç oynandı. Türkiye
Basketbol 1. Ligi 23. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta oynanan 1'er karşılaşmayla sona erdi.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Beşiktaş
Sompo Japan- Gaziantep
Basketbol: 63-69 İstanbul
Büyükşehir Belediyespor- Darüşşafaka Tekfen
: 87-81
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş- İzmit
Belediyespor: 81-74
İstanbul Üniversitesi- Galatasaray
: 75-80 Canik
Belediyespor- Fenerbahçe
: 49-108
BOTAŞ- Çukurova
Basketbol: 69-70 Hatay
Büyükşehir Belediyespor- Gündoğdu Adana
Basketbol: 103-49
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Konyaspor- Bandırma
Kırmızı: 72-74
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Galatasaray Gelişim- Akdeniz Üniversitesi
: 75-103
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:36 Kaynak: AA
Türkiye'deki Her Bebek 5 Bin 513 Dolar Borçla Doğuyor
Kruvaziyer Limanı ile Türkiye'ye Para Yağacak! Turistler 5 Katı Fazla Harcayacaklar
Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak
Canlı Yayında İlginç Anlar: Kulüp Başkanı Erman Toroğlu'nu Arayıp Penaltıyı Sordu!