Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

28 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 2, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 5 maç oynandı.

Basketbol: Toplu Sonuç, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 2, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 5 maç oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi 23. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta oynanan 1'er karşılaşmayla sona erdi.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan- Gaziantep Basketbol: 63-69

İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Darüşşafaka Tekfen: 87-81

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş- İzmit Belediyespor: 81-74

İstanbul Üniversitesi- Galatasaray: 75-80

Canik Belediyespor- Fenerbahçe: 49-108

BOTAŞ- Çukurova Basketbol: 69-70

Hatay Büyükşehir Belediyespor- Gündoğdu Adana Basketbol: 103-49

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Konyaspor- Bandırma Kırmızı: 72-74

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Galatasaray Gelişim- Akdeniz Üniversitesi: 75-103

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Türkiye, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'deki Her Bebek 5 Bin 513 Dolar Borçla Doğuyor Kruvaziyer Limanı ile Türkiye'ye Para Yağacak! Turistler 5 Katı Fazla Harcayacaklar Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak Canlı Yayında İlginç Anlar: Kulüp Başkanı Erman Toroğlu'nu Arayıp Penaltıyı Sordu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 23:04:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]