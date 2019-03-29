Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

53 dakika önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 25., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 28. haftası oynanan üçer maçla başladı.

Basketbol: Toplu Sonuç, System.String[]
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 25., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 28. haftası oynanan üçer maçla başladı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net İTÜ Basketbol- Düzce Belediyespor: 89-91

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor- Artvin Belediyespor: 103-58

Semt77 Yalova Belediyespor-Finalspor: 83-87

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

A Koleji- Bayraklı Belediyespor: 88-71

Mersin Üniversitesi- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 49-77

Çankaya Üniversitesi- Galatasaray Gelişim: 93-56

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:22 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı Turist Sayısı Şubat'ta Yüzde 9,4 Arttı Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes ile Yollarını Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 00:15:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]