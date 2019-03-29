Basketbol: Toplu Sonuç
53 dakika önce
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 25., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 28. haftası oynanan üçer maçla başladı.
Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nin 25., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 28. haftası oynanan üçer maçla başladı.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net İTÜ
Basketbol- Düzce
Belediyespor: 89-91 Mamak Belediyesi
Yeni Mamakspor- Artvin
Belediyespor: 103-58
Semt77 Yalova
Belediyespor-Finalspor: 83-87
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
A Koleji- Bayraklı
Belediyespor: 88-71
Mersin Üniversitesi- Bursa Büyükşehir Belediyespor
: 49-77
Çankaya Üniversitesi- Galatasaray
Gelişim: 93-56
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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