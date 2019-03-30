Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

49 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta oynanan 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Basketbol: Toplu Sonuç, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta oynanan 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Liglerde bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji- Gaziantep Basketbol: 86-92

Afyon Belediyespor- Banvit: 90-96

TOFAŞ- Türk Telekom: 85-82

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 117-72

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Petkimspor- Akhisar Belediyespor: 78-62

Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bandırma Kırmızı: 68-82

Ankara DSİ- Edirnespor: 87-67

Karesispor-OGM Ormanspor: 72-76

Bursaspor- Konyaspor: 91-76

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Urla Belediyespor- İstanbul Üniversitesi Gelişim: 100-53

Yalova VİP Gençlik- Mardin Büyükşehir Belediyespor: 54-74

İstanbulgücü-Nesibe Aydın: 60-66

Edremit Belediyesi Gürespor- Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 70-62

Elazığ İl Özel İdare- Akdeniz Üniversitesi: 88-69

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:15 Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç'tan Nasihat: Evlilik Dünyanın En Güzel Şeyi Yarışlarda Öğretmenine Verdiği Sözü Tutamayan Öğrenci Pistte Hüngür Hüngür Ağladı Galatasaraylı Genç Futbolcu Emirhan Kayar'dan Örnek Davranış Fenerbahçe'de Gelecek Sezonun Formaları Hazır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 23:04:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]