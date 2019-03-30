Basketbol: Toplu Sonuç
49 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta oynanan 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:15 Kaynak: AA
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