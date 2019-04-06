Basketbol: Toplu Sonuç
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 26, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 29. hafta karşılaşmalarına devam edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:02 Kaynak: AA
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